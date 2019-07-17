2019-07-17T10:52:40+03:00
Общество

В Перми благоустроят пятикилометровую дорожку в Черняевском лесу

А вокруг бора сделают кольцевую велодорожку
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Вдоль дорожки установят опоры освещения. Фото: администрация Перми.Вдоль дорожки установят опоры освещения. Фото: администрация Перми.
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В конце июля в Черняевском лесу в Индустриальном районе начнут обустраивать пятикилометровую «Тропу здоровья». К осени ее заасфальтируют, вдоль нее установят опоры освещения. Здесь можно будет прогуливаться, заниматься бегом.

- Сейчас началась подготовка земельного полотна и разработка грунта под основание будущей пятикилометровой дорожки, затем будут проводиться работы по отсыпке песчано-гравийной смесью и щебнем, - сообщили в городской администрации. – Затем МУП «Горсвет» установит мачты для освещения. Работы по обустройству «Тропы здоровья» планируется завершить до конца сентября. Общая площадь ремонта составит 16 тысяч кв. метров.

«Тропа здоровья» будет проходить как через Черняевский лес, так и через парк «Балатово». Сейчас в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся ремонтные работы проезжей части на улице Встречной, а также строится тротуар, с которого сделают съезд к Черняевскому лесу.

Чуть позже здесь появится и кольцевая велосипедная дорожка. - Отремонтируем в лесу дорожку протяженностью 5 километров и еще 2 километра построим, - отметил глава города Дмитрий Самойлов в своем аккаунте в Instagram в ходе инспекции Индустриального района. - Дорожка от улицы Братьев Игнатовых до Встречной будет спрямлена. Таким образом, появится возможность закольцевать велосипедный маршрут вокруг леса. Напомним, что в этом году началась подготовка к масштабной модернизации парка «Балатово» - первой в постсоветское время. Уже демонтированы старые сооружения. К трехсотлетию города планируется организовать различные функциональные зоны: для занятий спортом и развлечений, для отдыха, детские зоны, веревочный парк, смотровые площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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