В Пермском крае из-за паводка эвакуировали 59 человек

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-17T10:37:01+03:00

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В Пермском крае из-за обильных осадков продолжается паводок. В Юрлинском районе затопило 81 придомовую территорию и 10 домов. Из населенного пункта спасатели эвакуировали 59 человек. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пострадавших при паводке нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

Сообщения о подтоплении поступают со всего края. Так, в Сивинском районе река вышла из берегов и размыла дорогу. От внешнего мира остались отрезаны 6 деревень. Также отрезанными оказались еще 5 населенных пунктов: Березова, Петракова, Усть-Березовка, Комсомольский и Сюзьва.

В Кудымкарском и Бардымском районах затопило 22 приусадебных участка.

Экстренные службы ввели режим повышенной готовности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо. Вечером 15 июля в Пермском крае прошел крупный град. Последний раз подобное явление наблюдалось в Прикамье около пяти лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU