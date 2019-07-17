В Пермском крае из-за паводка эвакуировали 59 человек
В Пермском крае из-за обильных осадков продолжается паводок. В Юрлинском районе затопило 81 придомовую территорию и 10 домов. Из населенного пункта спасатели эвакуировали 59 человек. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пострадавших при паводке нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
Сообщения о подтоплении поступают со всего края. Так, в Сивинском районе река вышла из берегов и размыла дорогу. От внешнего мира остались отрезаны 6 деревень. Также отрезанными оказались еще 5 населенных пунктов: Березова, Петракова, Усть-Березовка, Комсомольский и Сюзьва.
В Кудымкарском и Бардымском районах затопило 22 приусадебных участка.
Экстренные службы ввели режим повышенной готовности.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо. Вечером 15 июля в Пермском крае прошел крупный град. Последний раз подобное явление наблюдалось в Прикамье около пяти лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU