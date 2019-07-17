2019-07-17T09:26:42+03:00
Происшествия

«Учителя делают вид, что ничего не видят». Пермского школьника систематически избивали одноклассники

В ситуации будет разбираться детский омбудсмен
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В одной из школ Кировского систематически избивали школьника. Одноклассники издевались над мальчиком на переменах, дразнили и били. Ребенок самостоятельно сообщил об этом Светлане Денисовой, уполномоченному по делам ребенка в Пермском крае.

- Я никого не обижаю и не бью, поэтому считаю, что меня бьют незаконно. К учителям я обращался, они делают вид, что не слышат, – написал ребенок в письме к омбудсмену.

Светлана Денисова взяла ситуацию под свой контроль. Она обратилась в адрес Председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав города Перми Людмиле Гаджиевой. Омбудсмен попросила рассмотреть обращение и принять меры по урегулированию конфликтной ситуации в школе. Письмо с такой же просьбой было направлено в отдел полиции по Кировскому району.

В результате было проведено служебное расследование, взяты объяснения с директора и психолога, который работал с коррекционным классом, где учился мальчик.

Дети, избивавшие ребенка, поставлены на учет. За порядком на переменах следят дежурный администратор и учитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермячка получила компенсацию за пропущенный из-за ДТП Чемпионат мира по футболу
Пермячка получила компенсацию за пропущенный из-за ДТП Чемпионат мира по футболу
В Прикамье автоледи сбила12-летнюю девочку на «зебре»
«Зажало в искореженной машине». В Перми автомобиль врезался в столб
«Обалденно!». Сын Катерины Шпицы сфотографировал маму в шикарном купальнике
В Пермском крае из-за паводка ввели режим повышенной готовности
Два ребенка пострадали в результате ДТП в Перми
В Кудымкаре мужчина насмерть забил соседа за то, что тот выпил алкоголь из «заначки»
Жителя Прикамья осудят за секс с несовершеннолетней
В пермской ГИБДД новое руководство
«Рана на ноге? – Сама пройдет». В Прикамье осудили мать, которая не отвезла ребенка в больницу
Хоккейный клуб «Молот-Прикамья» покинули 8 игроков