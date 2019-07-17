«Учителя делают вид, что ничего не видят». Пермского школьника систематически избивали одноклассники

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-17T09:26:42+03:00

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В одной из школ Кировского систематически избивали школьника. Одноклассники издевались над мальчиком на переменах, дразнили и били. Ребенок самостоятельно сообщил об этом Светлане Денисовой, уполномоченному по делам ребенка в Пермском крае.

- Я никого не обижаю и не бью, поэтому считаю, что меня бьют незаконно. К учителям я обращался, они делают вид, что не слышат, – написал ребенок в письме к омбудсмену.

Светлана Денисова взяла ситуацию под свой контроль. Она обратилась в адрес Председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав города Перми Людмиле Гаджиевой. Омбудсмен попросила рассмотреть обращение и принять меры по урегулированию конфликтной ситуации в школе. Письмо с такой же просьбой было направлено в отдел полиции по Кировскому району.

В результате было проведено служебное расследование, взяты объяснения с директора и психолога, который работал с коррекционным классом, где учился мальчик.

Дети, избивавшие ребенка, поставлены на учет. За порядком на переменах следят дежурный администратор и учитель.

ИСТОЧНИК KP.RU