«Обалденно!». Сын Катерины Шпицы сфотографировал маму в шикарном купальнике
Катерина Шпица - популярная российская актриса и телеведущая.Звезда сериала «Реальные пацаны» , фильмов «Молодая гвардия», «Елки» и многих других. Девушка активно ведет Instagram, где делится с поклонниками разными аспектами своей жизни.
Сейчас Екатерина с сыном Германов улетели в долгожданный отпуск. Но и там актриса не забывает радовать подписчиков солнечными фотографиями. На днях Катерина Шпица опубликовала фото в шикарном красном купальнике на фоне моря. Оказалось, что фотограф, уловивший кадр - сын Екатерины.
- Глазами сына. Отпуск с ребёнком - это любовь, - подписала фото актриса.
Пользователи отметили, что у 7-летнего Германа настоящий талант, а у мамы Екатерины - потрясающая фигура.
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Напомним, ранее мы писали о том, что Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет
ИСТОЧНИК KP.RU