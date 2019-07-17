2019-07-17T07:21:40+03:00
Происшествия

В Пермском крае из-за паводка ввели режим повышенной готовности

Уже подтоплено 22 дома
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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После обрушившихся на Пермский край ливней реки вышли из берегов и залили близлежащие деревни. Так, 6 деревень в Сивинском районы края оказались отрезанными от внешнего мира - там размыло дорогу. А в Кудымкарском и Бардымском районах затопило жилые дома.

Так, в реке Кува и в пруде села Кува Кудымкарского района произошел подъем уровней воды, в результате которого, подтопило 11 частных домов, с населением 28 человек. Также, в результате подъема уровня воды в реке Большая Амьзя села Акбаш Бардымского района произошло подтопление 11 приусадебных участков, с населением 23 человека.

- Пострадавших нет, угроза жизнедеятельности населения отсутствует. Рекомендуем жителям Кудымкарского и Бардымского района приготовить вещи, документы, продукты питания. Быть готовыми к действиям по ситуации. Соблюдайте спокойствие, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Экстренные службы ввели режим повышенной готовности.

Также в ведомстве рекомендуют незамедлительно сообщать о подъеме воды в реке в экстренные службы по телефону: "112". Телефон ЕДДС Бардымского района 8(34292)2-09-64, телефон ЕДДС Кудымкарского района 8(34260) 4-17-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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