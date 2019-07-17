2019-07-17T06:40:40+03:00
Происшествия

В Кудымкаре мужчина насмерть забил соседа за то, что тот выпил алкоголь из «заначки»

Ранее злоумышленник уже был судим за убийство
Лилия Абибулаева
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Пермском крае осудят 56-летнего жителя Кудымкара за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть. Как установило следствие, оба мужчины недавно освободились из мест лишения свободы и проживали в одной квартире. Знакомые не работали, а выпивали.

В начале февраля 2019 года соседи поссорились. Причина конфликта была в том, что 67-летний мужчина выпил бутылку спиртного, припрятанного соседом. Разозлившись, 56-летний злоумышленник начал избивать знакомого. Из-за множественных ударов по тело 67-летний мужчина скончался на месте.

В отношении 56-летнего жителя Кудымкара возбудили уголовное дело. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том,что следователи отправили в суд дело пермяка, забившего до смерти шестилетнюю падчерицу

ИСТОЧНИК KP.RU

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