2019-07-16T18:43:53+03:00
Происшествия

«Рана на ноге? – Сама пройдет». В Прикамье осудили мать, которая не отвезла ребенка в больницу

За оставление несовершеннолетнего сына в опасности женщину оштрафовали
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Жительница деревни Заговоруха Красновишерского округа заплатит штраф в пять тысяч рублей. Такое наказание назначил ей мировой судья судебного участка №1 Красновишерского судебного района.

Несовершеннолетний сын женщины имеет психическое расстройство. И в марте этого года он серьезно порезал себе левое бедро. Но мать не обратила особого внимания на колото-резаную рану на ноге мальчика. Решила: «Сама пройдет», - и не повезла сына в больницу.

- Таким поведением она поставила ребенка в опасное для жизни и здоровья состояние, - сообщили в прокуратуре Красновишерского района. - По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 125 уголовного кодекса РФ «Оставление в опасности».

Суд признал женщину виновной в совершении преступления. Но приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пермской ГИБДД новое руководство
Хоккейный клуб «Молот-Прикамья» покинули 8 игроков
«Без воды и без воздуха». В Прикамье котят замуровали в подвале и засыпали хлоркой
«Срочно требуется квадрокоптер». В Прикамье волонтеры просят помощи в поисках 84-летней пенсионерки
На улицах Перми установят семь новых светофоров
Житель Прикамья отправится в колонию строгого режима за кражу печи из бани
«Эвакуировали ночью под дождем». Появилось видео спасения пермского альпиниста в Предэльбрусье
"Окунись в Средневековье". В выходные в Прикамье пройдет фестиваль «Зов Пармы»
В Прикамье из-за ливней шесть деревень оказались отрезаны от внешнего мира
Жители Перми смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ
Пермячка подделала налоговые документы и похитила у государства 7 миллионов рублей
В Пермском крае начальника охраны приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей за взятки
«Метались из стороны в сторону». В пермском зоопарке показали, как белые медведи пережили ураган
«Победа» будет летать из Перми в Санкт-Петербург
«Уходил от столкновения». На трассе в Прикамье легковушка с двумя детьми съехала в кювет
В Перми арестовали строителя, который избил начальника за невыплату зарплаты
В Прикамье могут появиться платные дороги
118 выходных ждут пермяков в 2020 году
Жителю Прикамья пришлось прервать путешествие из-за долга в 250 тысяч рублей
Из-за троих пермяков жители Индустриального района остались без связи
В Прикамье 15 июля 2019 выпало больше осадков, чем за все лето 2018 года
В Перми в ДТП с автобусом пострадал ребенок