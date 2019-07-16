«Рана на ноге? – Сама пройдет». В Прикамье осудили мать, которая не отвезла ребенка в больницу

СЕГОДНЯ 18:42 2019-07-16T18:43:53+03:00

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Жительница деревни Заговоруха Красновишерского округа заплатит штраф в пять тысяч рублей. Такое наказание назначил ей мировой судья судебного участка №1 Красновишерского судебного района.

Несовершеннолетний сын женщины имеет психическое расстройство. И в марте этого года он серьезно порезал себе левое бедро. Но мать не обратила особого внимания на колото-резаную рану на ноге мальчика. Решила: «Сама пройдет», - и не повезла сына в больницу.

- Таким поведением она поставила ребенка в опасное для жизни и здоровья состояние, - сообщили в прокуратуре Красновишерского района. - По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 125 уголовного кодекса РФ «Оставление в опасности».

Суд признал женщину виновной в совершении преступления. Но приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU