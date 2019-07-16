Хоккейный клуб «Молот-Прикамья» покинули 8 игроков

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-16T15:19:36+03:00

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«Молот-Прикамья» завершил первую часть предсезонных сборов, после которых команду покинули 8 игроков. Молодые игроки, которые находились на просмотре покидают расположение команды: Максим Сарапульцев, Виктор Яханов, Дмитрий Левашов, Никита Южанинов, Искандар Сагитов, Денис Чумарев, Дмитрий Механошин и Иван Шапошников.

После худшего в истории клуба сезона - «Молот» опустился на 27 места турнирной таблицы - был заменен весь тренерский состав. Главным тренером клуба стал бывший тренер «Рязани» Павел Десятков. Он рассказал о составе команды на будущий сезон.

- В данный момент мы на 75 процентов выполнили работу по формированию состава. Оставили резерв, в том числе и для местных воспитанников, и для ребят просмотровой группы, которые примут участие в первом этапе наших сборов, - отметил Павел Десятков.

ИСТОЧНИК KP.RU