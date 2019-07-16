«Без воды и без воздуха». В Прикамье котят замуровали в подвале и засыпали хлоркой
В Березниках зоозащитники пытаются спасти несчастных животных, замурованных в подвале. В подвале многоквартирного дома жили две кошки и четыре котенка. В четверг, 11 июля, по решению местных жителей продухи заколотили, и животные оказались замурованы без воды и пищи.
- В выходные в подвал насыпали хлорку. Дышать там невозможно. Там вода вся в хлорке. Котята сидят на трубах, боятся спускаться вниз, - рассказывает волонтер Ирина Аникевич.
Зоозащитники попытали поймать котят, но они боятся и прячутся в дырки в стенах. Там их не достать.
Волонтеры написали заявление в полицию. Кроме того, зоозащитники обратились за помощью к местным жителям.
- Нужно срочно открыть продухи, которые заделали. Надо выбить, всего два кирпича
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасли собаку, угодившую в колодезный люк.
ИСТОЧНИК KP.RU