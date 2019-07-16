2019-07-16T15:01:25+03:00
Дом. Семья

«Без воды и без воздуха». В Прикамье котят замуровали в подвале и засыпали хлоркой

Две кошки и четыре котенка оазались в западне
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Березниках зоозащитники пытаются спасти несчастных животных, замурованных в подвале. В подвале многоквартирного дома жили две кошки и четыре котенка. В четверг, 11 июля, по решению местных жителей продухи заколотили, и животные оказались замурованы без воды и пищи.

- В выходные в подвал насыпали хлорку. Дышать там невозможно. Там вода вся в хлорке. Котята сидят на трубах, боятся спускаться вниз, - рассказывает волонтер Ирина Аникевич.

Зоозащитники попытали поймать котят, но они боятся и прячутся в дырки в стенах. Там их не достать.

Волонтеры написали заявление в полицию. Кроме того, зоозащитники обратились за помощью к местным жителям.

- Нужно срочно открыть продухи, которые заделали. Надо выбить, всего два кирпича

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасли собаку, угодившую в колодезный люк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хоккейный клуб «Молот-Прикамья» покинули 8 игроков
«Срочно требуется квадрокоптер». В Прикамье волонтеры просят помощи в поисках 84-летней пенсионерки
На улицах Перми установят семь новых светофоров
Житель Прикамья отправится в колонию строгого режима за кражу печи из бани
«Эвакуировали ночью под дождем». Появилось видео спасения пермского альпиниста в Предэльбрусье
"Окунись в Средневековье". В выходные в Прикамье пройдет фестиваль «Зов Пармы»
В Прикамье из-за ливней шесть деревень оказались отрезаны от внешнего мира
Жители Перми смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ
Пермячка подделала налоговые документы и похитила у государства 7 миллионов рублей
В Пермском крае начальника охраны приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей за взятки
«Метались из стороны в сторону». В пермском зоопарке показали, как белые медведи пережили ураган
«Победа» будет летать из Перми в Санкт-Петербург
«Уходил от столкновения». На трассе в Прикамье легковушка с двумя детьми съехала в кювет
В Перми арестовали строителя, который избил начальника за невыплату зарплаты
В Прикамье могут появиться платные дороги
118 выходных ждут пермяков в 2020 году
Жителю Прикамья пришлось прервать путешествие из-за долга в 250 тысяч рублей
Из-за троих пермяков жители Индустриального района остались без связи
В Прикамье 15 июля 2019 выпало больше осадков, чем за все лето 2018 года
В Перми в ДТП с автобусом пострадал ребенок