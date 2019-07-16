«Срочно требуется квадрокоптер». В Прикамье волонтеры просят помощи в поисках 84-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-16T14:38:14+03:00

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Рано утром 12 июля из дома в селе Кува Кудымкарского района ушла 84-летняя Раиса Селина (Трошева). До сих пор женщина не вернулась. Поисковый отряд «Лиза. Алерт» организовал поиски пропавшей женщины.

Волонтеры сообщают, что пропавшая может потерять память и страдает дезориентацией. Поисковики просят откликнуться владельцев квадрокоптеров. Женщину будут искать с воздуха.Тех, кто может предоставить квадрокоптер, просят обращаться по телефону 89124908833 (Мария)

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, с седыми волосами до плеч и зелеными глазами.

В день пропажи Раиса Селина была одета в синий халат в мелкий цветок, фиолетовую кофту с вышивкой, белый платок с голубым рисунком и серые туфли.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, просьба сообщить по телефону 8 800 700-54-52 или звонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU