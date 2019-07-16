Житель Прикамья отправится в колонию строгого режима за кражу печи из бани

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-16T14:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Лысьвенского района признан виновным в краже металлической печи. Как сообщает издание «Вкурсе. ру», мужчина украл из частной бани большую металлическую печь. За кражу его приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима.

Столь суровое наказание лысьвенец получил за то, что совершил преступление, отбывая наказание за прошлый проступок. Мужчина признал вину и попытался добиться более мягкого приговора, но судья был непреклонен. Мужчину приговорили у 12 месяцам за кражу печки и полгода добавили от прежнего срока.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка подделала налоговые документы и похитила у государства 7 миллионов рублей. Несмотря на маленького ребенка на иждивении, 49-летняя жительница Перми решилась на преступление. Женщина вступила в преступный сговор со своей знакомой.

ИСТОЧНИК KP.RU