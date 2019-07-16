«Эвакуировали ночью под дождем». Появилось видео спасения пермского альпиниста в Предэльбрусье
В понедельник, 15 июля, на горе произошел несчастный случай. В этот раз жертвой Эльбруса стал 30-летний пермяк.
Как сообщают в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, в 11:00 два альпиниста упали с высоты 3 600 метров в ущелье Адыр-су. На поиски туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 4 человек и 1 единицы техники.
Альпинистов нашли только ночью. Эвакуировать пришлось на носилках под проливным дождем.
Видео спасения пермского альпиниста в Предэльбрусье.
Поисково-спасательная операция закончилась только за полночь. Альпинистов нашли. Одним из них оказался житель Перми. Мужчину с различными травмами отправили в больницу.
Напомним, ранее мы писали о том, что соликамская туристка погибла, сорвавшись с горы Ветлан. 14 января 57-летняя жительница Соликамска со всей семьей отправилась на Ветлан. Туристы успешно поднялись на гору, но на обратном пути пенсионерка поскользнулась на обледеневшей деревянной лестнице, упала, покатилась вниз и ударилась головой о столбик ограждения. Все произошло так быстро, что никто не успел ей помочь. От удара женщина погибла на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU