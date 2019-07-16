2019-07-16T14:18:10+03:00
Происшествия

«Эвакуировали ночью под дождем». Появилось видео спасения пермского альпиниста в Предэльбрусье

30-летний пермяк сорвался с высоты 3,6 метров [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: стоп-кадр с видео-ГУ МЧС по Кабардино-БалкарииФото: стоп-кадр с видео-ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
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В понедельник, 15 июля, на горе произошел несчастный случай. В этот раз жертвой Эльбруса стал 30-летний пермяк.

Как сообщают в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, в 11:00 два альпиниста упали с высоты 3 600 метров в ущелье Адыр-су. На поиски туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 4 человек и 1 единицы техники.

Альпинистов нашли только ночью. Эвакуировать пришлось на носилках под проливным дождем.

Видео спасения пермского альпиниста в Предэльбрусье.

Поисково-спасательная операция закончилась только за полночь. Альпинистов нашли. Одним из них оказался житель Перми. Мужчину с различными травмами отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что соликамская туристка погибла, сорвавшись с горы Ветлан. 14 января 57-летняя жительница Соликамска со всей семьей отправилась на Ветлан. Туристы успешно поднялись на гору, но на обратном пути пенсионерка поскользнулась на обледеневшей деревянной лестнице, упала, покатилась вниз и ударилась головой о столбик ограждения. Все произошло так быстро, что никто не успел ей помочь. От удара женщина погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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