2019-07-16T13:44:05+03:00
Звезды

"Окунись в Средневековье". В выходные в Прикамье пройдет фестиваль «Зов Пармы»

Он откроется 20 июля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На фестивальной поляне построят средневековый город.На фестивальной поляне построят средневековый город.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Музейные инсталляции, ристалище, старинные танцы, театральные представления, концерты фолк-музыкантов, увлекательные квесты, народные игры, мастер-классы, костры, представление фаер-шоу - все это ждет тех, кто приедет на фестиваль «Зов Пармы», который откроется под Чердынью 20 июля.

Фестиваль перенесет всех гостей в Средневековье. На большой поляне развернется настоящая богатырская слобода. Клуб исторической реконструкции «Уральские белки» организует грандиозную зрелищную программу. На ристалище выйдут бойцы - представители команд из регионов России. Зрителей ждут турниры по историческому фехтованию и стрельбе из лука, старинные бои «стенка на стенку», турнир по ножевому бою и несколько интерактивных площадок.

Гости фестиваля смогут принять участие в народных играх и забавах, услышать выступления фольклорных ансамблей, увидеть исторические, бытовые и народные танцы, состоятся мастер-классы по традиционным ремеслам и рукоделию. А в ночь на воскресенье фестивальную поляну осветит яркое огненно-музыкальное шоу.

Село Серегово, Чердынский район

20 и 21 июля (0+)

Вход свободный

Экологический сбор - 300 рублей за одну палатку.

Как добраться: на автомобиле ехать по дороге Пермь - Березники. Не доезжая до Березников, свернуть на Соликамск. Проехать этот город и за три километра до Чердыни повернуть направо, на фестивальную поляну. Ее можно узнать по стилизованным сторожевым башням.

Можно доехать и на междугородном автобусе от автовокзала «Пермь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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