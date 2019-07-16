В Прикамье из-за ливней шесть деревень оказались отрезаны от внешнего мира

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-16T13:32:21+03:00

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В Пермском крае из-за обильных дождей реки вышли из берегов и размыли дороги, которые связывали шесть деревень с внешним миром. Размыло дорогу «Буб - Инвенцы». Отрезанными оказались деревни Инвенцы, Саначи, Черноусово, Антипино, Побоище и Калмыцкий.

В ГУ МЧС по Пермскому краю, просят соблюдать спокойствие, уже ведутся восстановительные работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 15 июля 2019 выпало больше осадков, чем за все лето 2018 года. Пермский край снова пережил капризы природы. По всей территории сверкали молнии, гремел гром, и шли проливные дожди с градом. Специалисты ГИС-центра при ПГНИУ подвели итоги шторму, который обрушился на Прикамье 15 июля.В Оханске только за несколько часов выпало 186 мм осадков (свыше 250% от месячной нормы), и это в три раза больше, чем за все лето 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU