Жители Перми смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ
В Перми можно будет оформить загранпаспорт с биометрическими данными в МФЦ. Прием документов откроется уже в среду, 17 июля. Принимать будут в МФЦ «Центральный-2» по адресу улица Куйбышева, 9. Остальные отделения будут работать в старом режиме и выдавать документы старого образца.
За паспортом нового образца можно будет обратиться два раза в неделю: в понедельник и среду, с 10 до 12 часов, по предварительной записи.
В МФЦ необходимо будет предоставить квитанцию об оплате госпошлины, российский паспорт, копию трудовой книжки с указанием всех мест работы за последние десять лет. При смене фамилии понадобится документ, подтверждающий данный факт. Мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет также потребуется военный билет.
Паспорт, при обращении по месту проживания, будет готов в 30 дней, при обращении по месту пребывания – 3 месяца.
Выдадут документ в том же МФЦ «Центральный-2».
ИСТОЧНИК KP.RU