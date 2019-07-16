2019-07-16T13:13:39+03:00
Общество

Жители Перми смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ

Прием документов откроется 17 июля
Лилия Абибулаева
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--Фото: Татьяна Коркина
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В Перми можно будет оформить загранпаспорт с биометрическими данными в МФЦ. Прием документов откроется уже в среду, 17 июля. Принимать будут в МФЦ «Центральный-2» по адресу улица Куйбышева, 9. Остальные отделения будут работать в старом режиме и выдавать документы старого образца.

За паспортом нового образца можно будет обратиться два раза в неделю: в понедельник и среду, с 10 до 12 часов, по предварительной записи.

В МФЦ необходимо будет предоставить квитанцию об оплате госпошлины, российский паспорт, копию трудовой книжки с указанием всех мест работы за последние десять лет. При смене фамилии понадобится документ, подтверждающий данный факт. Мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет также потребуется военный билет.

Паспорт, при обращении по месту проживания, будет готов в 30 дней, при обращении по месту пребывания – 3 месяца.

Выдадут документ в том же МФЦ «Центральный-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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