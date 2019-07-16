Пермячка подделала налоговые документы и похитила у государства 7 миллионов рублей
Несмотря на маленького ребенка на иждивении, 49-летняя жительница Перми решилась на преступление. Женщина вступила в преступный сговор со своей знакомой.
Злоумышленницы изготовили поддельные документы, от имени предприятия предоставили их в налоговую и получили возмещение налога на добавочную стоимость в размере 2, 4 миллиона рублей. Такую схему мошенницы провернули не раз. Всего на счету женщин 3 эпизода. Из бюджета РФ в общей сложности похищено 7 миллиона 840 тысяч рублей.
Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Однако суд учел, что у женщины есть маленький ребенок, поэтому отбывание наказание отсрочили до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Штраф женщина возместила в полном размере.
Напомним, ранее мы писали о том, что жителю Прикамья пришлось прервать путешествие из-за долга в 250 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU