2019-07-16T12:55:38+03:00
Общество

Пермячка подделала налоговые документы и похитила у государства 7 миллионов рублей

Женщину осудили на 7 лет лишения свободы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Несмотря на маленького ребенка на иждивении, 49-летняя жительница Перми решилась на преступление. Женщина вступила в преступный сговор со своей знакомой.

Злоумышленницы изготовили поддельные документы, от имени предприятия предоставили их в налоговую и получили возмещение налога на добавочную стоимость в размере 2, 4 миллиона рублей. Такую схему мошенницы провернули не раз. Всего на счету женщин 3 эпизода. Из бюджета РФ в общей сложности похищено 7 миллиона 840 тысяч рублей.

Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Однако суд учел, что у женщины есть маленький ребенок, поэтому отбывание наказание отсрочили до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Штраф женщина возместила в полном размере.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителю Прикамья пришлось прервать путешествие из-за долга в 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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