В Пермском крае начальника охраны приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей за взятки

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-16T12:33:12+03:00

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Бывшего начальника одного из предприятий в Пермском крае осудили за многочисленные взятки. Как сообщает издание «Рифей-Пермь», начальник охраны одного коммерческих предприятий в Пермском крае, занимающихся добычей полезных ископаемых, получал от подчиненных сотрудников деньги за право заключения договоров на охрану производственных объектов предприятия.

За срок службы мужчина получил более 1, 2 миллиона рублей. Суд признал бывшего начальника охраны виновным и приговорил к штрафу в размере 3 миллиона рублей. Также в доход государства у злоумышленника конфисковали всю сумму взяток - 1,26 миллион рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителю Прикамья пришлось прервать путешествие из-за долга в 250 тысяч рублей. Причиной прекращения путешествия был долг по алиментам в размере 250 тысяч рублей. Мужчина не содержал и никак не помогал в воспитании двух несовершеннолетних сыновей. На связь он не выходил, скрывал место работы и проживания. Приставы объявили должника в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU