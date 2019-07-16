2019-07-16T12:13:26+03:00
Дом. Семья

«Метались из стороны в сторону». В пермском зоопарке показали, как белые медведи пережили ураган

Никто из животных не пострадал [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: Пермский зоопаркФото: Пермский зоопарк
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За последнюю неделю на Пермский края и на Пермь то и дело обрушиваются дожди и шквалистый ветер. Ураган не обошел и пермский зоопарк. На территории повалило множество деревьев. Ураган длился всего пару минут, но и этого хватило, чтобы нанести немалый урон.

Гром, молнии, дождь и ветер сильно напугали обитателей зоопарка. Кто-то при первых раскатах грома поспешил спрятаться, кто-то просто забился в угол, а кто-то наоборот метался из стороны в сторону и не знал куда бежать.

«Метались из стороны в сторону». В пермском зоопарке показали, как белые медведи пережили ураган.

До отключения электричества камеры успели запечатлеть, как вели себя белые медведи во время шторма.

До начала урагана медведи вели себя спокойно. Но как только начался шторм Сэрику побежал смотреть, что происходит, а сразу после, побежал за Милкой. А Милка побежала к Сэрику.

Мишки метались из стороны в сторону по вольеру, а потом все-таки спрятались.

Животных так потрясло это явление природы, что на следующий день они отказывались есть.

- Вчера утром они немного покушали, но все же вели себя очень беспокойно. Из их бассейна выловили кучу листвы и сломанных веток, прибрали им вольеру, налили свежей воды в бассейн. Еще несколько дней после этого на малейший порыв ветра они резко реагировали, да и кушали мало и без аппетита, - сообщили в пресс-службе зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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