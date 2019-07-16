2019-07-16T11:35:08+03:00
Туризм

«Победа» будет летать из Перми в Санкт-Петербург

Запланировано по пять рейсов в неделю
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото пресс-служба Международного аэропорта «Пермь».Фото пресс-служба Международного аэропорта «Пермь».
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Осенью авиакомпания «Победа» откроет прямые рейсы из Перми в Санкт-Петербург. Полеты начнутся с 30 сентября и пока запланированы до 26 октября.

Рейсы будут проходить пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам - в 22.20. Обратно, из Питера в Пермь, самолеты «Боинги-737» будут отправляться в 0.45. Прилет в Пермь – в 5.15. Время в пути – два с половиной часа. . Продажа билетов на сайте авиакомпании еще не началась.

Сейчас рейсы из Перми в Санкт-Петербург выполняют две авиакомпании. Самолеты Airbus компании «Россия» летают в город на Неве ежедневно в 5.25, а лайнеры S7 Airlines - по четвергам и воскресеньям в 6.40.

Напомним, недавно авиакомпания «Победа» отказалась летать из Перми в Анталию. Планировалось, что самолеты в Турцию будут летать четыре раза в неделю. Но «Победа» самостоятельно отозвала допуск на вылеты

ИСТОЧНИК KP.RU

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