В Перми арестовали строителя, который избил начальника за невыплату зарплаты
Случай произошел в минувшие выходные. В общежитии на улице Попова в Перми случайно встретились двое старых знакомых – строитель-отделочник и 40-летний прораб. Около четырех лет назад мужчины работали вместе в организации, которая занималась отделкой жилых помещений. И с тех пор не виделись. Однако у строителя осталось несколько вопросов к бывшему начальнику.
В Перми арестовали строителя, который избил начальника за невыплату зарплаты.
Строитель заявил, что четыре года назад прораб выплатил ему не всю причитающуюся ему зарплату, и полез в драку. В результате бывший начальник попал в больницу с тяжелыми травмами головы и разрывом внутренних органов. Врачи сообщили о случившемся в полицию.
В отношении строителя возбудили уголовное дело. Задержанного водворили в изолятор временного содержания
Во вторник, 16 июля, в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что суд арестовал мужчину сроком на 2 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU