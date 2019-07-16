СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-16T10:25:38+03:00

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Случай произошел в минувшие выходные. В общежитии на улице Попова в Перми случайно встретились двое старых знакомых – строитель-отделочник и 40-летний прораб. Около четырех лет назад мужчины работали вместе в организации, которая занималась отделкой жилых помещений. И с тех пор не виделись. Однако у строителя осталось несколько вопросов к бывшему начальнику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/720428" frameborder="0"></iframe> В Перми арестовали строителя, который избил начальника за невыплату зарплаты.

Строитель заявил, что четыре года назад прораб выплатил ему не всю причитающуюся ему зарплату, и полез в драку. В результате бывший начальник попал в больницу с тяжелыми травмами головы и разрывом внутренних органов. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

В отношении строителя возбудили уголовное дело. Задержанного водворили в изолятор временного содержания

Во вторник, 16 июля, в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что суд арестовал мужчину сроком на 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU