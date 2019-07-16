2019-07-16T09:57:35+03:00
Общество

В Прикамье могут появиться платные дороги

Пункты оплаты планируется установить на трассах «Кунья – Губаха» и «Северный обход Перми»
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Как сообщают в издании Business Class, две автомобильные дороги в Пермском крае могут стать платными. В министерстве транспорта изданию пояснили, что трассы станут платными, если для их возведения потребуется привлечение федеральных средств и денег частных инвесторов по форме государственно-частного партнерства.

Оба проекта достаточно затратные. Затраты на разработку строительной документации Северного обхода превысят в 800 миллионов рублей. Всего же на весь проект планируют потратить 18,9 миллиардов рублей. Строительство дороги Кунья – Губаха обойдется ориентировочно в 13,5 миллиарда рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ноябре откроют движение по обходу Чусового. Движение транспорта по обходу Чусового откроют в ноябре 2019 года. Строящаяся дорога направляет автомобильный поток мимо центра муниципального образования и почти на 500 км сокращает путь в Ханты-Мансийский автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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