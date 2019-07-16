2019-07-16T09:44:34+03:00
Общество

118 выходных ждут пермяков в 2020 году

Включая 26 дополнительных в связи с переносом праздников
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На сайте правительства РФ появилось постановление Правительства о переносе выходных дней. Россияне, и жители Пермского края включительно, в 2020 году будут отдыхать 118 дней.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанным Дмитрием Медведевым, из-за переноса праздников добавится еще 26 дней. Таким образом, в новый год жители России будут отдыхать с 1 по 8 января, а выходные 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества россияне отдохнут с 22 по 24 февраля, в честь Международного женского дня отдых продлится с 7 по 9 марта. Большего всего выходных ждет россиян на майские праздники. В честь Дня весны и труда россияне отдохнут с 1 по 5 мая, затем с 9 по 11 мая отметят День Победы.

В июне в стране отмечается День России, так что появится еще три праздничных выходных, с 12 по 14 июня. Один праздничный день ожидает россиян в ноябре – 4-го числа в честь Дня народного единства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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