2019-07-16T08:53:44+03:00
Происшествия

Жителю Прикамья пришлось прервать путешествие из-за долга в 250 тысяч рублей

Мужчину сняли с поезда судебные приставы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Больше всех приезда 49-летнего жителя Чусового ждали судебные приставы. Сотрудники ведомства сняли мужчину с поезда на перроне вокзала Пермь-2.

Причиной прекращения путешествия был долг по алиментам в размере 250 тысяч рублей. Мужчина не содержал и никак не помогал в воспитании двух несовершеннолетних сыновей. На связь он не выходил, скрывал место работы и проживания. Приставы объявили должника в розыск.

С помощью сотрудников полиции удалось выяснить, что должник купил билеты на поезд и в настоящее время находится в поезде, который вскоре прибудет в Пермь. В назначенное время должника встретили на перроне вокзала сотрудники полиции. Прямо с поезда неплательщик был доставлен в отдел судебных приставов по Чусовому и Горнозаводскому району.

Должник объяснил, что во время розыска находился на заработках на севере. Однако наказание ему отбывать все же придется. Теперь алиментщику грозит лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми арестовали строителя, который избил начальника за невыплату зарплаты
В Прикамье могут появиться платные дороги
118 выходных ждут пермяков в 2020 году
Из-за троих пермяков жители Индустриального района остались без связи
В Прикамье 15 июля 2019 выпало больше осадков, чем за все лето 2018 года
В Перми в ДТП с автобусом пострадал ребенок
"Искали до ночи". Пермяк сорвался с горы при восхождении на Эльбрус
В Прикамье в собственной квартире обнаружили тело 85-летней женщины
За выходные в Перми задержали 40 пьяных водителей
Житель Прикамья отправится за решетку за хранение наркотиков
В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо
Пермячка просит взыскать 150 тысяч рублей с мужчины, ударившего ее сына-дошкольника
В Кунгуре утонул 55-летний мужчина
Следователи отправили в суд дело пермяка, забившего до смерти шестилетнюю падчерицу
Посетители Кунгурской пещеры теперь могут пользоваться бесплатным Wi-Fi
Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года
В Пермском крае неизвестные выбросили на помойку красноухую черепаху
Бывшего директора завода им. Дзержинского привлекут к разбирательствам в арбитражном суде
«Стареть не страшно». Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет
Администрация Перми прокомментировала списание оплаты проезда с карт пермяков
«На трамвае не ездила, а за проезд сняли». Пермяки пожаловались на списание с карт денег за старые поездки
Жительница Прикамья угнала у брата машину и врезалась в дом
Пермский художник Алексей Илькаев привез «Смерть» в Екатеринбург
Пермский аэропорт оставил полетную программу на Кипр без изменений
«Луна станет кроваво-красной». Жители Прикамья смогут увидеть частичное лунное затмение
«Бил за мелкие шалости». Житель Прикамья истязал детей сожительницы