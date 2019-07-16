Жителю Прикамья пришлось прервать путешествие из-за долга в 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-16T08:53:44+03:00

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Больше всех приезда 49-летнего жителя Чусового ждали судебные приставы. Сотрудники ведомства сняли мужчину с поезда на перроне вокзала Пермь-2.

Причиной прекращения путешествия был долг по алиментам в размере 250 тысяч рублей. Мужчина не содержал и никак не помогал в воспитании двух несовершеннолетних сыновей. На связь он не выходил, скрывал место работы и проживания. Приставы объявили должника в розыск.

С помощью сотрудников полиции удалось выяснить, что должник купил билеты на поезд и в настоящее время находится в поезде, который вскоре прибудет в Пермь. В назначенное время должника встретили на перроне вокзала сотрудники полиции. Прямо с поезда неплательщик был доставлен в отдел судебных приставов по Чусовому и Горнозаводскому району.

Должник объяснил, что во время розыска находился на заработках на севере. Однако наказание ему отбывать все же придется. Теперь алиментщику грозит лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU