Из-за троих пермяков жители Индустриального района остались без связи

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-16T08:32:36+03:00

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140 жителей Индустриального района Перми остались без связи и интернета из-за корысти троих мужчин. Злоумышленники украли распределительный шкаф, который обеспечивает население телефонной связью и Интернетом.

Злоумышленников задержали. В ходе следствия выяснилось, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, когда решились на кражу.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленники увидели на улице металлический распределительный шкаф, закрепленный на бетонном основании, с находящимися в нем плинтами. Решив, что обнаруженное имущество смогут выгодно сдать на металлолом, злоумышленники начали его демонтировать при помощи лома и ножовки. Несмотря на замечания прохожих о том, что ящик подсоединен к домам и обеспечивает население телефонной связью и Интернетом, граждане продолжили свои противоправные действия. Закончив, они погрузили шкаф в машину и скрылись.

Мужчины нанесли ущерб в размере 65 тысяч рублей. Их осудили и назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года (условно) со штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Похищенное имущество стражи порядка изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU