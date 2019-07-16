2019-07-16T08:32:36+03:00
Происшествия

Из-за троих пермяков жители Индустриального района остались без связи

Мужчины украли распределительный шкаф
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

140 жителей Индустриального района Перми остались без связи и интернета из-за корысти троих мужчин. Злоумышленники украли распределительный шкаф, который обеспечивает население телефонной связью и Интернетом.

Злоумышленников задержали. В ходе следствия выяснилось, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, когда решились на кражу.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленники увидели на улице металлический распределительный шкаф, закрепленный на бетонном основании, с находящимися в нем плинтами. Решив, что обнаруженное имущество смогут выгодно сдать на металлолом, злоумышленники начали его демонтировать при помощи лома и ножовки. Несмотря на замечания прохожих о том, что ящик подсоединен к домам и обеспечивает население телефонной связью и Интернетом, граждане продолжили свои противоправные действия. Закончив, они погрузили шкаф в машину и скрылись.

Мужчины нанесли ущерб в размере 65 тысяч рублей. Их осудили и назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года (условно) со штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Похищенное имущество стражи порядка изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми арестовали строителя, который избил начальника за невыплату зарплаты
В Прикамье могут появиться платные дороги
118 выходных ждут пермяков в 2020 году
Жителю Прикамья пришлось прервать путешествие из-за долга в 250 тысяч рублей
В Прикамье 15 июля 2019 выпало больше осадков, чем за все лето 2018 года
В Перми в ДТП с автобусом пострадал ребенок
"Искали до ночи". Пермяк сорвался с горы при восхождении на Эльбрус
В Прикамье в собственной квартире обнаружили тело 85-летней женщины
За выходные в Перми задержали 40 пьяных водителей
Житель Прикамья отправится за решетку за хранение наркотиков
В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо
Пермячка просит взыскать 150 тысяч рублей с мужчины, ударившего ее сына-дошкольника
В Кунгуре утонул 55-летний мужчина
Следователи отправили в суд дело пермяка, забившего до смерти шестилетнюю падчерицу
Посетители Кунгурской пещеры теперь могут пользоваться бесплатным Wi-Fi
Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года
В Пермском крае неизвестные выбросили на помойку красноухую черепаху
Бывшего директора завода им. Дзержинского привлекут к разбирательствам в арбитражном суде
«Стареть не страшно». Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет
Администрация Перми прокомментировала списание оплаты проезда с карт пермяков
«На трамвае не ездила, а за проезд сняли». Пермяки пожаловались на списание с карт денег за старые поездки
Жительница Прикамья угнала у брата машину и врезалась в дом
Пермский художник Алексей Илькаев привез «Смерть» в Екатеринбург
Пермский аэропорт оставил полетную программу на Кипр без изменений
«Луна станет кроваво-красной». Жители Прикамья смогут увидеть частичное лунное затмение
«Бил за мелкие шалости». Житель Прикамья истязал детей сожительницы