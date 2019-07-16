2019-07-16T08:05:54+03:00
Происшествия

В Прикамье 15 июля 2019 выпало больше осадков, чем за все лето 2018 года

Что - то подобное было 4 года назад
Лилия Абибулаева
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Фото: Сергей БолденковФото: Сергей Болденков
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Пермский край снова пережил капризы природы. По всей территории сверкали молнии, гремел гром, и шли проливные дожди с градом. Специалисты ГИС-центра при ПГНИУ подвели итоги шторму, который обрушился на Прикамье 15 июля.

Такие сильные ливни в нынешнем десятилетии в Пермском крае отмечаются всего третий раз: в ночь на 25 июня 2015 г. в Губахе выпало 114 мм/12ч, в ночь на 29 июня 2018 г. в Добрянке 75 мм/12ч. За все аномально дождливое лето 2017 ливней такой интенсивности не зафиксированы ни разу.

В Прикамье 15 июля 2019 выпало больше осадков, чем за все лето 2018 года .Гроза в Перми, связанная с прохождением обширной и мощной конвективной системы, стала самой сильной по электроактивности за 4 года, с 24 июня 2015 г. Отсутствие сильного дождя позволило наблюдать молнии почти в идеальных условиях

В Оханске только за несколько часов выпало 186 мм осадков (свыше 250% от месячной нормы), и это в три раза больше, чем за все лето 2018.

Кроме того, жители края могли наблюдать танец молний.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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