"Искали до ночи". Пермяк сорвался с горы при восхождении на Эльбрус

СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-16T07:21:17+03:00

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Эльбрус манит путешественников и искателей острых ощущений. Однако гора дается не всем. Не редки случаи ЧП при подъеме. Так, 15 июля произошел еще один несчастный случай. В этот раз жертвой Эльбруса стал 30-летний пермяк.

Как сообщают в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, в 11:00 два альпиниста упали с высоты 3 600 метров в ущелье Адыр-су. На поиски туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 4 человек и 1 единицы техники.

Поисково-спасательная операция закончилась только за полночь. Альпинистов нашли. Одним из них оказался житель Перми. Мужчину с различными травмами отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что соликамская туристка погибла, сорвавшись с горы Ветлан. 14 января 57-летняя жительница Соликамска со всей семьей отправилась на Ветлан. Туристы успешно поднялись на гору, но на обратном пути пенсионерка поскользнулась на обледеневшей деревянной лестнице, упала, покатилась вниз и ударилась головой о столбик ограждения. Все произошло так быстро, что никто не успел ей помочь. От удара женщина погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU