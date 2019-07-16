Житель Прикамья отправится за решетку за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-16T06:20:20+03:00

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В Соликамске осудили местного жителя за хранение наркотиков в крупном размере. Сотрудники Госавтоинспекции остановили подозрительный автомобиль «Рено Логан», на заднем сидении которого сидел подозреваемый.

При личном досмотре у 46-летнего мужчины при себе нашли 4,5 грамма белое порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это героин.

Злоумышленник купил наркотик для собственного пользования. Суд приговорил жителя Соликамска к 1 году 9 месяцам колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах. Оперативникам поступила информация о том, что 34-летняя жительница Чусового незаконно провозит в город и распространяет наркотики. На трассе Полазна-Чусовой полицейские задержали машину женщины. Злоумышленница уверяла, что наркотик она приобрела для личного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU