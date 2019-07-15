2019-07-15T19:35:40+03:00
Общество

В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо

Жители пострадавших районов делятся фотографиями в соцсетях
Алена ОВЧИННИКОВА
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Такой был размер градин. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Орда".Такой был размер градин. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Орда".
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Вечером 15 июля в Пермском крае прошел крупный град. Последний раз подобное явление наблюдалось в Прикамье около пяти лет назад.

- По данным метеостанций, опасные явления в Пермском крае пока не зафиксированы, - сообщил инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Однако нужно иметь в виду, что на юго-западе края сильные грозы еще только начинаются и с высокой вероятностью количество осадков достигнет 50 мм. Пока больше всего осадков выпало в Чернушке - 17 мм, с градом 11 мм в диаметре.

«У нас, в Октябрьском районе, тоже был град размером с яйцо», - делятся в соцсетях местные жители.

По данным синоптиков, в Ординском районе диаметр выпавших градин был более 4 см.

В настоящее время непогода смещается на Ильинский район и Оханск, где также вероятно выпадение экстремальных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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