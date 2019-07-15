В Кунгуре утонул 55-летний мужчина
Кунгурские спасатели сообщили о том, что 13 июля им пришлось участвовать с операции по извлечению из реки тела утонувшего мужчины.
- Вечером в 20.22 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в реке Ирень неподалеку от улицы Октябрьской заявитель видит тело утонувшего мужчины, - сообщили кунгурские спасатели на своей странице ВКонтакте. - Требуется помощь спасателей, чтобы извлечь тело человека на берег. Прибыв на место, группа стасателей спустила лодку на воду, доехала до места и извлекла тело из воды.
На берегу утонувшего передали сотрудникам полиции, личность погибшего удалось установить, им оказался 55-летний местный житель.
Ранее мы сообщали, что подобный трагический случай произошел в начале июня в микрорайоне Заостровка в Перми. Прохожие нашли на берегу вещи и сотовый телефон, принадлежащий 13-летнему мальчику.
ИСТОЧНИК KP.RU