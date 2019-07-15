2019-07-15T17:43:55+03:00
Происшествия

Следователи отправили в суд дело пермяка, забившего до смерти шестилетнюю падчерицу

Также отчиму предстоит понести уголовную ответственность за истязание несовершеннолетних
Алена ОВЧИННИКОВА
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Девочка очень хотела пойти в школу. Фото из соцсетей.Девочка очень хотела пойти в школу. Фото из соцсетей.
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Следователи сообщили о том, что резонансное уголовное дело в отношении 34-летнего пермяка, забившего до смерти свою шестилетнюю падчерицу, ушло в суд.

- Дело расследовалось Первым отделом по расследованию особо важных дел, допрошено более 40 свидетелей, проведено 11 экспертиз, материалы уголовного дела составили 7 томов - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - 34-летнему жителю Перми предъявлено обвинение по ст. «Истязание заведомо несовершеннолетних» и «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

Истязания шести- и девятилетних девочек – дочерей своей сожительницы мужчина совершал с 1 марта по 31 марта 2018 года. Он оставался в это время наедине с девочками и наносил им побои, из-за чего они испытывали физические и психические страдания.

А 31 августа 2018 года отчим с особой жестокостью убил младшую девочку. 9-летняя потерпевшую изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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