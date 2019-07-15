Бывшего директора завода им. Дзержинского привлекут к разбирательствам в арбитражном суде

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-15T14:42:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает издание Business Class, по просьбе конкурсного управляющего заводы Александр Еремин бывшего исполнительного директора Егора Заворохина привлекут в арбитражный суд для решения вопроса о передаче имущества завода коммерческим структурам.

В своем заявлении он ссылается на обстоятельства, которые связаны с действиями Егора Заворохина. Таким образом, его права могут быть затронуты во время разбирательств.

Сейчас Егор Заворохин находится в СИЗО. Ранее его приговорили к семи годам лишения свободы за растрату средств завода (143 миллионов рублей) под видом поставок теплоэнергии.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермского риелтора осудили за мошенничество. 53-летняя пермячка, занимавшаяся продажей недвижимости, решила нажиться на своих знакомых. Зная, что у тех серьезные проблемы с деньгами, она пообещала продать их квартиру, а им взамен приобрести другое жилье, подешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU