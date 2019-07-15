2019-07-15T14:18:56+03:00
Звезды

«Стареть не страшно». Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет

Актриса использовала популярное приложение
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Instagram Екатерины ШпицыФото: Instagram Екатерины Шпицы
Изменить размер текста:

Пермская актриса Екатерина Шпица активно ведет Instagram. С подписчиками девушка делится фотографиями с отдыха, рассказывает о работе, выставляет шикарные фото с красных дорожек. Поклонники не устают засыпать актрису комментариями.

Екатерина опубликовала фото не в бикини, и даже не в вечернем платье. На лице у актрисы нет профессионального макияжа, а на голове сложной прически. Екатерина Шпица удивила подписчиков фото себя в старости.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Стареть не страшно . Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет Instagram Екатерины Шпицы
4356 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Чтобы добиться такого эффекта девушка использовала популярное в последнее время приложение.

Пермская актриса, известная по ролям в сериале «Реальные пацаны» и «Поддубный» отдыхает сейчас вместе со своим сыном Германом в Турции. Она улетела в отпуск на десять дней. По словам пермячки, столь длительный отдых в летнеевремя – это настоящая роскошь для нее, и Катерина безумно рада, что ей удалось выкроить время на семейный отдых. Пермяки разместились в пятизвездочном отеле в Белеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшего директора завода им. Дзержинского привлекут к разбирательствам в арбитражном суде
Администрация Перми прокомментировала списание оплаты проезда с карт пермяков
«На трамвае не ездила, а за проезд сняли». Пермяки пожаловались на списание с карт денег за старые поездки
Жительница Прикамья угнала у брата машину и врезалась в дом
Пермский художник Алексей Илькаев привез «Смерть» в Екатеринбург
Пермский аэропорт оставил полетную программу на Кипр без изменений
«Луна станет кроваво-красной». Жители Прикамья смогут увидеть частичное лунное затмение
«Бил за мелкие шалости». Житель Прикамья истязал детей сожительницы
В Перми открыли движение по одной полосе Комсомольского проспекта
«Медиашкола НКО» начинает новый образовательный сезон
Загадочная смерть: в Лысьве в закрытом автомобиле нашли тело мужчины
В ноябре откроют движение по обходу Чусового
В Перми полицейские разыскивают мошенника
ВУЗы Прикамья добавят абитуриентам баллы за сдачу ГТО
Из-за пьяного водителя на трассе в Прикамье погибла женщина
В Прикамье теща напала на зятя с ножом
В Пермском крае разыскивают 84-летнюю дезориентированную пенсионерку
В Прикамье установят «умные» пешеходные переходы, работающие от солнечных батарей
В Прикамье на железной дороге загорелась трансформаторная подстанция
В Перми состоялся массовый заплыв через Каму «KAMA SWIM 2019»
В Прикамье закончились поиски 67-летней женщины, страдающей потерей памяти
В Прикамье легковушка с двумя детьми вылетела в кювет и перевернулась
В Прикамье ВАЗ столкнулся с УАЗом
«Ливень, крупный град, гроза». В Пермском крае опять объявили штормовое предупреждение
«Невосполнимая потеря для Перми». Телеведущий Владимир Познер прокомментировал уход Курентзиса
«Увидели дым и испугались за лошадей». В парке Горького произошло короткое замыкание в конюшне
Смертельное ДТП в Прикамье: один погиб, двое ранены
«Ты мне не всю зарплату выплатил». В Перми строитель до полусмерти избил своего начальника