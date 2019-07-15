«Стареть не страшно». Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет
Пермская актриса Екатерина Шпица активно ведет Instagram. С подписчиками девушка делится фотографиями с отдыха, рассказывает о работе, выставляет шикарные фото с красных дорожек. Поклонники не устают засыпать актрису комментариями.
Екатерина опубликовала фото не в бикини, и даже не в вечернем платье. На лице у актрисы нет профессионального макияжа, а на голове сложной прически. Екатерина Шпица удивила подписчиков фото себя в старости.
Чтобы добиться такого эффекта девушка использовала популярное в последнее время приложение.
Пермская актриса, известная по ролям в сериале «Реальные пацаны» и «Поддубный» отдыхает сейчас вместе со своим сыном Германом в Турции. Она улетела в отпуск на десять дней. По словам пермячки, столь длительный отдых в летнеевремя – это настоящая роскошь для нее, и Катерина безумно рада, что ей удалось выкроить время на семейный отдых. Пермяки разместились в пятизвездочном отеле в Белеке.
ИСТОЧНИК KP.RU