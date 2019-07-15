СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-15T14:18:56+03:00

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Пермская актриса Екатерина Шпица активно ведет Instagram. С подписчиками девушка делится фотографиями с отдыха, рассказывает о работе, выставляет шикарные фото с красных дорожек. Поклонники не устают засыпать актрису комментариями.

Екатерина опубликовала фото не в бикини, и даже не в вечернем платье. На лице у актрисы нет профессионального макияжа, а на голове сложной прически. Екатерина Шпица удивила подписчиков фото себя в старости.

katerinashpitsa Стареть не страшно . Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет Instagram Екатерины Шпицы

Чтобы добиться такого эффекта девушка использовала популярное в последнее время приложение.

Пермская актриса, известная по ролям в сериале «Реальные пацаны» и «Поддубный» отдыхает сейчас вместе со своим сыном Германом в Турции. Она улетела в отпуск на десять дней. По словам пермячки, столь длительный отдых в летнеевремя – это настоящая роскошь для нее, и Катерина безумно рада, что ей удалось выкроить время на семейный отдых. Пермяки разместились в пятизвездочном отеле в Белеке.

ИСТОЧНИК KP.RU