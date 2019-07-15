Администрация Перми прокомментировала списание оплаты проезда с карт пермяков

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-15T13:24:11+03:00

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В департаменте дорог и транспорта объяснили, что списание средств с карт пермяков происходить за счет прошлых поездок.

- Списание происходит за прошлые поездки, совершенные в период с 1 по 14 июля. В связи с переходом на Единую систему оплаты проезда Пермского края в начале июля текущего года, возникла ситуация, при которой часть массива данных с валидаторов была загружена в систему только сейчас, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 июля в Перми началось внедрение Единой системы оплаты проезда Пермского края. В течение июля 2019 общественный транспорт в Перми постепенно будет переходить на новую систему оплаты. С 21 июля в Перми начнут выдавать льготные проездные нового образца. Они будут соответствовать дизайну автобусов - красного цвета с изображением медведя. Предполагается выпуск карт для школьников, студентов и пенсионеров. В июне пополнение ЛПД будет осуществляться на картах старого образца.

ИСТОЧНИК KP.RU