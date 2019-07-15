«На трамвае не ездила, а за проезд сняли». Пермяки пожаловались на списание с карт денег за старые поездки

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-15T13:14:14+03:00

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В Перми не так давно начала действовать новая транспортная модель. Согласно которой оплачивать поездки в общественном транспорте можно с помощью карты «МИР».

Однако пермяки, не переставая, жалуются на сбои в системе. Дело в том, что со счета пассажиров снимаются деньги за старые поездки.

- На трамвае сегодня не ездила, а за проезд сняли. Говорят у многих такое сегодня утром произошло. Интересно, будут ли возвращать?, - написала пермячка в социальных сетях. - Не то что мне жалко 20 рублей. Но опять же на проезд можно потратить, на благотворительность или хлеб купить. А представляете, сколько получилось собрать, если в соцсетях сотни людей пишут про снятие с карточек?

Напомним, ранее мы писали о том, что новая система оплаты в Перми работает со сбоями. В некоторых случаях деньги за поездку списываются, а через несколько часов возвращаются обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU