Жительница Прикамья угнала у брата машину и врезалась в дом

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-15T12:54:19+03:00

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В отдел полиции обратился житель села Елово. Мужчина сообщил, что в забор его частного дома въехал автомобиль «Киа Спортейдж». Водитель машины с места ДТП скрылся. Сотрудники полиции выяснили, что виновата в аварии 26-летняя местная жительница.

Девушка угнала машину у брата. Она отдыхала с женой родственника. Поздно ночью, когда девушки вернулись домой, злоумышленница увидела ключи от иномарки, припаркованной неподалеку. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, девушка открыла машину и села за руль.

Злоумышленница решила покататься по улицам города, но не учла свое состояние. Она не справилась с управлением и въехала в забор частного дома.

Напомним, ранеее мы писали о том, что из-за пьяного водителя на трассе в Прикамье погибла женщина. Водитель легкового автомобиля был пьян

ИСТОЧНИК KP.RU