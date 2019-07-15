Пермский аэропорт оставил полетную программу на Кипр без изменений

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-15T12:04:29+03:00

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Международный аэропорт «Пермь» оставил без изменений полетную программу из Перми на Кипр. Авиакомпания «Россия» будет, как и раньше, осуществлять вылеты в Ларнаку два раза в неделю: в понедельник и четверг. Такое расписание действует до 26 октября.

- На данный момент чартерная программа с вылетами на Кипр осуществляется с полной загрузкой рейсов в этом направлении, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что с сентября пермяки смогут летать в Прагу прямым рейсом. Министерство транспорта, АО Международный аэропорт «Пермь» и авиакомпания «Уральские авиалинии» подписали соглашение об открытии прямого рейса из Перми в Прагу. Согласно договору краевой бюджет выделит 44 миллиона на субсидирование международного рейса.Летать в столицу Чехии пермяки смогут уже с 15 сентября два раза в неделю: один рейс — в будний день и один — в выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU