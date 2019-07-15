2019-07-15T12:04:29+03:00
Общество

Пермский аэропорт оставил полетную программу на Кипр без изменений

Вылеты будут производиться 2 раза в неделю
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Международный аэропорт «Пермь» оставил без изменений полетную программу из Перми на Кипр. Авиакомпания «Россия» будет, как и раньше, осуществлять вылеты в Ларнаку два раза в неделю: в понедельник и четверг. Такое расписание действует до 26 октября.

- На данный момент чартерная программа с вылетами на Кипр осуществляется с полной загрузкой рейсов в этом направлении, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что с сентября пермяки смогут летать в Прагу прямым рейсом. Министерство транспорта, АО Международный аэропорт «Пермь» и авиакомпания «Уральские авиалинии» подписали соглашение об открытии прямого рейса из Перми в Прагу. Согласно договору краевой бюджет выделит 44 миллиона на субсидирование международного рейса.Летать в столицу Чехии пермяки смогут уже с 15 сентября два раза в неделю: один рейс — в будний день и один — в выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшего директора завода им. Дзержинского привлекут к разбирательствам в арбитражном суде
«Стареть не страшно». Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет
Администрация Перми прокомментировала списание оплаты проезда с карт пермяков
«На трамвае не ездила, а за проезд сняли». Пермяки пожаловались на списание с карт денег за старые поездки
Жительница Прикамья угнала у брата машину и врезалась в дом
Пермский художник Алексей Илькаев привез «Смерть» в Екатеринбург
«Луна станет кроваво-красной». Жители Прикамья смогут увидеть частичное лунное затмение
«Бил за мелкие шалости». Житель Прикамья истязал детей сожительницы
В Перми открыли движение по одной полосе Комсомольского проспекта
«Медиашкола НКО» начинает новый образовательный сезон
Загадочная смерть: в Лысьве в закрытом автомобиле нашли тело мужчины
В ноябре откроют движение по обходу Чусового
В Перми полицейские разыскивают мошенника
ВУЗы Прикамья добавят абитуриентам баллы за сдачу ГТО
Из-за пьяного водителя на трассе в Прикамье погибла женщина
В Прикамье теща напала на зятя с ножом
В Пермском крае разыскивают 84-летнюю дезориентированную пенсионерку
В Прикамье установят «умные» пешеходные переходы, работающие от солнечных батарей
В Прикамье на железной дороге загорелась трансформаторная подстанция
В Перми состоялся массовый заплыв через Каму «KAMA SWIM 2019»
В Прикамье закончились поиски 67-летней женщины, страдающей потерей памяти
В Прикамье легковушка с двумя детьми вылетела в кювет и перевернулась
В Прикамье ВАЗ столкнулся с УАЗом
«Ливень, крупный град, гроза». В Пермском крае опять объявили штормовое предупреждение
«Невосполнимая потеря для Перми». Телеведущий Владимир Познер прокомментировал уход Курентзиса
«Увидели дым и испугались за лошадей». В парке Горького произошло короткое замыкание в конюшне
Смертельное ДТП в Прикамье: один погиб, двое ранены
«Ты мне не всю зарплату выплатил». В Перми строитель до полусмерти избил своего начальника