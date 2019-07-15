2019-07-15T11:10:32+03:00
Происшествия

«Бил за мелкие шалости». Житель Прикамья истязал детей сожительницы

Самому старшему ребенку было всего 10 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье 36-летнего жителя села Асово Березниковского района осудят за избиение несовершеннолетних детей сожительницы. Как сообщает издание «Рифей-Пермь», мужчина постоянно избивал 10 и 8 -летних мальчиков и их 5-летнюю сестру за мелкие проступки.

О преступлениях стало известно только тогда, когда детей забрали органы опеки. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «истязание двух и более несовершеннолетних». Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка взяла из детдома шестерых детей, чтобы они помогали строить ей дом. Наталья выполняла свою «работу» недобросовестно - она стала эксплуатировать детей. Сначала она взяла из детского дома троих ребят, чуть позже - еще троих. Все они были из разных семей, только двое детей приходились друг другу братом и сестрой. Самому старшему из ребят было 14 лет, самому младшему - 11 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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