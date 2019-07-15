2019-07-15T10:57:13+03:00
Общество

В Перми открыли движение по одной полосе Комсомольского проспекта

На этом участке завершено устройство сетей газоснабжения
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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За выходные подрядчик выполнил все работы, связанные с укладкой газового оборудования, однако, работы еще продолжаются, поэтому для движения открыта только одна полоса.

На данный момент для любого транспорта полностью закрыт проезд полностью по Комсомольскому проспекту на перекрестке с улицей Революции по четной стороне, от улицы Швецова в сторону улицы Краснова, и ограничено до одной полосы движение в противоположном направлении.

Полностью открыто движение на перекрестке улиц Сибирской и Революции, по одной полосе в каждом направлении по улице Революции от улицы Сибирской до улицы Газеты Звезда.

Кроме того, для проезда с улицы Куйбышева на улицу Краснова построена отдельная канализированная полоса рядом со стадионом «Динамо». Эти меры позволяют максимально переориентировать трафик с Комсомольского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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