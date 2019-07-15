В ноябре откроют движение по обходу Чусового

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-15T10:15:18+03:00

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Движение транспорта по обходу Чусового откроют в ноябре 2019 года. Строящаяся дорога направляет автомобильный поток мимо центра муниципального образования и почти на 500 км сокращает путь в Ханты-Мансийский автономный округ. Из-за оползня в 2018 году подрядчику пришлось изменить проект обхода, в связи, с чем увеличился объем работ. Из-за этого строительство подорожало до 261,5 миллиона рублей.

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение завершить строительство и ввести дорожный объект в эксплуатацию, как и планировалось ранее, в ноябре 2019 года.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, сейчас завершается переустройство коммуникаций и началась укладка асфальта

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье установят «умные» пешеходные переходы, работающие от солнечных батарей.

ИСТОЧНИК KP.RU