В Перми полицейские разыскивают мошенника
В Перми разыскивают 50-летнего мужчину, которого подозревают в кредитном мошенничестве. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в салоне связи на Комсомольском проспекте мужчина купил телефон и акустическую колонку в кредит за 70 тысяч рублей. Однако при оформлении займа мужчина предоставил чужие данные.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в сфере кредитования».
Если Вам известно местонахождение подозреваемого, звоните по тел.: 8(950)447-46-16, 8(912)788-98-71.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае разыскивают 84-летнюю дезориентированную пенсионерку. Рано утром 12 июля из дома в селе Кува Кудымкарского района ушла 84-летняя Раиса Селина (Трошева). До сих пор женщина не вернулась. Поисковый отряд «Лиза. Алерт» организовал поиски пропавшей женщины. Волонтеры сообщают, что пропавшая может потерять память и страдает дезориентацией.
ИСТОЧНИК KP.RU