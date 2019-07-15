2019-07-15T09:48:57+03:00
Происшествия

В Перми полицейские разыскивают мошенника

Мужчина указал недостоверные данные при оформлении кредита
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Перми разыскивают 50-летнего мужчину, которого подозревают в кредитном мошенничестве. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в салоне связи на Комсомольском проспекте мужчина купил телефон и акустическую колонку в кредит за 70 тысяч рублей. Однако при оформлении займа мужчина предоставил чужие данные.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в сфере кредитования».

Если Вам известно местонахождение подозреваемого, звоните по тел.: 8(950)447-46-16, 8(912)788-98-71.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае разыскивают 84-летнюю дезориентированную пенсионерку. Рано утром 12 июля из дома в селе Кува Кудымкарского района ушла 84-летняя Раиса Селина (Трошева). До сих пор женщина не вернулась. Поисковый отряд «Лиза. Алерт» организовал поиски пропавшей женщины. Волонтеры сообщают, что пропавшая может потерять память и страдает дезориентацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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