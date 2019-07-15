2019-07-15T09:49:40+03:00
Происшествия

Из-за пьяного водителя на трассе в Прикамье погибла женщина

Водитель легкового автомобиля был пьян
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В воскресенье, 14 июля, на трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате погибла женщина.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, рядом с Соликамском водитель автомобиля «ВАЗ- 2110» не справился с управлением и съехал в кювет. Оказалось, что мужчина был пьян. Также нарушитель не раз привлекался к административной ответственности. В этот раз в отношении водителя возбудили уже уголовное дело.

52-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте от полученных травм. Водителя отправили в больницу.

Ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка с двумя детьми вылетела в кювет и перевернулась. В Пермском крае недалеко от деревни Мозярово в Пермском крае произошло ДТП. По предварительной информации, легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В салоне находились двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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