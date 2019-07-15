2019-07-15T07:58:17+03:00
Происшествия

В Прикамье теща напала на зятя с ножом

Между родственниками произошла ссора
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае задержали 53-летнюю жительницу Кизела за причинение тяжкого вреда здоровью собственному зятю. Как установило следствие, родственники вместе выпивали. Между мужчиной внезапно произошла ссора, которая постепенно переросла в драку.

Когда аргументы закончились, 53-летняя теща ударила зятя ножом в грудь.

Потерпевший с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки госпитализирован в больницу. В настоящее время злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми строитель до полусмерти избил своего начальника. В общежитии на улице Попова в Перми случайно встретились двое старых знакомых – строитель-отделочник и 40-летний прораб. Около четырех лет назад мужчины работали вместе в организации, которая занималась отделкой жилых помещений. И с тех пор не виделись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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