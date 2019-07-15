2019-07-15T07:45:09+03:00
Происшествия

В Пермском крае разыскивают 84-летнюю дезориентированную пенсионерку

Женщина ушла из дома 12 июля
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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Рано утром 12 июля из дома в селе Кува Кудымкарского района ушла 84-летняя Раиса Селина (Трошева). До сих пор женщина не вернулась. Поисковый отряд «Лиза. Алерт» организовал поиски пропавшей женщины.

Волонтеры сообщают, что пропавшая может потерять память и страдает дезориентацией.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, с седыми волосами до плеч и зелеными глазами.

В день пропажи Раиса Селина была одета в синий халат в мелкий цветок, фиолетовую кофту с вышивкой, белый платок с голубым рисунком и серые туфли.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, просьба сообщить по телефону 8 800 700-54-52 или звонить в полицию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 35-летнего мужчину с большой спортивной сумкой. В Перми пропал 35-летний Ермоленко Антон. Последний раз его видели 3 июля в районе Центрального рынка. С тех пор о местонахождении Антона ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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