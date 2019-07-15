В Прикамье установят «умные» пешеходные переходы, работающие от солнечных батарей
Власти Пермского края разместили на сайте госзакупок новый электронный аукцион на установку на дорогах края программно-аппаратный комплекса «Пешеходный переход». На установку новых переходов планируют потратить 59, 5 миллионов рублей.
Согласно техническому заданию, комплекс «Пешеходный переход» предназначен для обеспечения благоприятных и безопасных условий для движения пешеходов на аварийно-опасных нерегулируемых пешеходных переходах в светлое и темное время суток. Также должен включать в себя светодиодные знаки и светодиодные светильники, приводящиеся в действие от нажатия кнопки пешеходом, должен быть оснащен системой радиочастотных приемо-передатчиков, которые приводят в действие комплекс на противоположной стороне дороги.
Кроме того, вся информация о работе комплекса и о образовавшихся неполадках незамедлительно будет передаваться с помощью специальных GSM и GPS модулей. Комплекс должен работать от солнечной батареи, а также должна быть предусмотрена возможность работы комплекса от питающей электросети 220 В.
Всего планируют установить 92 пешеходных перехода: Пермском, Осинском, Оханском, Нытвенском, Еловском, Чайковском, Добрянском, Усольском районах и в Березниках.
Работы должны быть выполнены до 30 октября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU