2019-07-15T07:30:41+03:00
Общество

В Прикамье установят «умные» пешеходные переходы, работающие от солнечных батарей

Цена контракта 59,5 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Власти Пермского края разместили на сайте госзакупок новый электронный аукцион на установку на дорогах края программно-аппаратный комплекса «Пешеходный переход». На установку новых переходов планируют потратить 59, 5 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, комплекс «Пешеходный переход» предназначен для обеспечения благоприятных и безопасных условий для движения пешеходов на аварийно-опасных нерегулируемых пешеходных переходах в светлое и темное время суток. Также должен включать в себя светодиодные знаки и светодиодные светильники, приводящиеся в действие от нажатия кнопки пешеходом, должен быть оснащен системой радиочастотных приемо-передатчиков, которые приводят в действие комплекс на противоположной стороне дороги.

Кроме того, вся информация о работе комплекса и о образовавшихся неполадках незамедлительно будет передаваться с помощью специальных GSM и GPS модулей. Комплекс должен работать от солнечной батареи, а также должна быть предусмотрена возможность работы комплекса от питающей электросети 220 В.

Всего планируют установить 92 пешеходных перехода: Пермском, Осинском, Оханском, Нытвенском, Еловском, Чайковском, Добрянском, Усольском районах и в Березниках.

Работы должны быть выполнены до 30 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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