2019-07-15T07:07:08+03:00
Происшествия

В Прикамье на железной дороге загорелась трансформаторная подстанция

Из-за этого отключили электричество в соседнем селе
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В воскресенье, 14 июля, в 16:04 поступило сообщение о возгорании на трансформаторной подстанции в селе Снежное Октябрьского района. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб: сотрудники полиции, и «скорой помощи», электросетей.

Чтобы устранить возгорание, на некоторое время обесточили соседнее село. Однако движение поездов останавливать не пришлось.

Во время ЧП никто не пострадал. Предварительная причина пожара - вспышка масла, охлаждающего трансформатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что в парке Горького произошло короткое замыкание в конюшне. Утром в субботу, 13 июля, в парке Горького из конюшни, расположенной рядом с контактным зоопарком, повалил густой дым. Неисправность устранили сами работники парка. Никто из животных не пострадал. Всех восемь лошадей и пони, на которых катаются в парке взрослые и дети, вывели на свежий воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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