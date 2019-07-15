В Прикамье закончились поиски 67-летней женщины, страдающей потерей памяти

СЕГОДНЯ 06:29 2019-07-15T06:29:41+03:00

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В четверг, 11 июля, пропала 67-летняя Галина М. Женщина ушла из дома в Усолье, и долгое время ее местонахождение оставалось неизвестным. На связь пенсионерка не выходила.

В пятницу, 12 июля, волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что женщину нашли.

- Галина М. найдена. Жива. Передали родственникам. Просьба снять репосты! Всем спасибо за помощь! - написали волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 35-летнего мужчину с большой спортивной сумкой. В Перми пропал 35-летний Ермоленко Антон. Последний раз его видели 3 июля в районе Центрального рынка. С тех пор о местонахождении Антона ничего неизвестно. При себе у мужчины была большая спортивная сумка и сотовый телефон. Всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

ИСТОЧНИК KP.RU