2019-07-14T14:18:44+03:00
Общество

«Ливень, крупный град, гроза». В Пермском крае опять объявили штормовое предупреждение

Зона осадков постепенно смещается на север
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пермяков вновь предупреждают о сильном дожде и шквалистом ветре. По данным Пермского гидрометцентра, 15 июля на территории Пермского края ожидается сильный ливень, крупный град, при грозах усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквалы до 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет 11-16 градусов, днем 18-23 градуса.

Ливни и грозы, которые прошли минувшей ночью, были вызваны циклоном, который двигался со стороны Башкирии, сообщили синоптики. За ночь выпало в Осе 24 миллиметра осадков, в Ножовке - 16 миллиметров, в Чайковском - 11 миллиметров. Сейчас зона осадков смещается на север в сторону Кудымкара.

Напомним, 10 июля ураган, пронесшийся по Перми, выворачивал с корнем деревья, валил заборы, срывал кровли с домов. За два с половиной часа шквалом повредило 35 автомобилей. Трое пермяков получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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