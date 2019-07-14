2019-07-14T10:43:06+03:00
Звезды

«Невосполнимая потеря для Перми». Телеведущий Владимир Познер прокомментировал уход Курентзиса

На своем сайте он ответил на вопрос пользователя
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Теодор Курентзис заявил о своем уходе в июне.Теодор Курентзис заявил о своем уходе в июне.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Известный телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал уход Теодора Курентзиса из Пермского театра оперы и балета. В 2018 году греческий дирижер был гостем программы Познера. Об этом напомнила одна из посетителей его сайта.

«Вы наверняка слышали и знаете, что он ушел из этого театра, и читали его прощальное письмо, - написала пользователь сайта. - Хотелось бы услышать ваше мнение об этой ситуации и о самом Курентзисе».

Владимир Познер был краток:

«Курентзис – выдающийся дирижер и музыкант. Его уход из Перми – это потеря, причем невосполнимая для Перми. Письмо совершенно замечательное, и власть, думаю, ничего не поняла в нем. Как, впрочем, и в самом Курентзисе», - написал он в ответ.

Напомним, Теодор Курентзис, который возглавлял театр с 2011 года, в июне заявил о своем уходе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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