«Увидели дым и испугались за лошадей». В парке Горького произошло короткое замыкание в конюшне

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-14T10:19:14+03:00

На свежий воздух вывели восемь лошадей и пони

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Утром в субботу, 13 июля, в парке Горького из конюшни, расположенной рядом с контактным зоопарком, повалил густой дым.

- Мы увидели дым и испугались за лошадей, - сообщили «Комсомольской правде» очевидцы.

Но помощь пожарных не потребовалась.

- Возгорания не было, только задымление, - рассказали в пресс-службе парка. – Произошло короткое замыкание в электрощитке, расположенном в конюшне. Неисправность устранили сами работники парка. Никто из животных не пострадал.

Всех восемь лошадей и пони, на которых катаются в парке взрослые и дети, вывели на свежий воздух.

Напомним, днем 11 июля недалеко от Центрального рынка произошел пожар. Загорелась крыша здания на улице Эпроновская. В небо поднялся столб черного дыма, который из-за ветра распространялся во все стороны. Пожар удалось полностью ликвидировать только через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU