«Квартиры забрала, денег не отдала». Пермского риелтора осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-13T08:53:49+03:00

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53-летняя пермячка, занимавшаяся продажей недвижимости, решила нажиться на своих знакомых. Зная, что у тех серьезные проблемы с деньгами, она пообещала продать их квартиру, а им взамен приобрести другое жилье, подешевле.

Она переоформила их доли в квартире на свое имя, но денег знакомым не отдала, говоря, что вот-вот купит им новое жилье. Хотя на самом деле никаких денег отдавать не собиралась. А квартиру стоимостью более 2,2 миллиона оставила себе.

- Еще у одного знакомого, пенсионера, риелтор попросила взаймы 400 тысяч рублей, якобы для приобретения жилья для его племянницы, обещая вернуть деньги в течение полугода, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. - Однако свое обязательство женщина не исполнила, а полученные деньги потратила. Во всех случаях она пользовалась доверчивостью потерпевших – малоимущих и социально незащищенных граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В итоге суд признал женщину виновной в совершении двух мошенничеств - в крупном и особо крупном размере – и приговорил ее к четырем годам колонии. А сделки были признаны недействительными, права на проданные доли квартир были возвращены их владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU